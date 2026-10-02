Косово получит 60 млн евро от ЕС за проведенные реформы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 октября подчеркнула необходимость для Косова преодолеть институциональный кризис и продвинуться вперед с реформами, необходимыми для интеграции в Европейский Союз.

Об этом сообщает EuroEFE, пишет "Европейская правда".

Косово, официально подавшее заявку на членство в ЕС в 2022 году, имеет статус "потенциального кандидата" на членство, в отличие от других стран Западных Балкан, которые являются кандидатами.

"Я твердо верю в европейское будущее Косова, потому что знаю, насколько глубоко его жители чувствуют себя европейцами, и это прочный фундамент, на котором мы должны строить", – заявила фон дер Ляйен в столице Косова Приштине.

Глава Еврокомиссии высоко оценила работу по реформам, проводимую в Косове в рамках "Плана расширения ЕС для Западных Балкан", согласно которому страна может получить до 882 млн евро.

Страна должна получить 60 млн евро в качестве предварительного финансирования вышеупомянутого плана.

Однако фон дер Ляйен подчеркнула "решающее значение институциональной стабильности как основы всего остального: реформ, роста и прогресса на нашем европейском пути".

Речь шла о политической стагнации, которую балканская страна переживает в последние годы, и о риске ее продолжения, если стороны не достигнут согласия по вопросу избрания нового главы государства до 6 октября.

Это крайний срок, установленный Конституционным судом для назначения парламентом нового президента. Действующий закон предусматривает автоматический роспуск парламента и назначение новых выборов, если к этой дате не удастся согласовать кандидата, чего пока не происходит.

Из-за отсутствия политических договоренностей страна уже проводила досрочные выборы в декабре и июне прошлого года.

Подробнее о политической ситуации в Косове читайте в статье: 25 лет для экс-президента. Почему приговор косовскому лидеру в Гааге может подорвать Балканы.

Ранее сообщалось, что странам-кандидатам на вступление в ЕС будет предложена беспрецедентная "постепенная интеграция" в единый рынок блока, которая будет включать беспрепятственную торговлю и доступ к научно-исследовательским программам, пока их заявки находятся в процессе рассмотрения.