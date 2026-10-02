СМИ: 7 стран ЕС призвали переформатировать инициативу по защите космических систем ЕС

Семь стран Европейского Союза призвали пересмотреть предложенный проект "Европейского космического щита", направленный на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Об этом стало известно Euronews, сообщает "Европейская правда".

Семь государств-членов призвали коренным образом пересмотреть концепцию Европейского космического щита. Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды и Швеция хотят, чтобы ключевая роль в этой сфере принадлежала национальным правительствам.

Согласно документу, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий не смогли определить цель и сферу действия инициативы, несмотря на три специальных семинара, проведенных за последние шесть месяцев.

Подписавшиеся считают, что инициативу следует переименовать, поскольку слово "щит" вводит в заблуждение: оно создает впечатление, что речь идет о развитии потенциала на уровне ЕС. В то же время они проводят четкую границу вокруг национального суверенитета в сфере военных космических возможностей.

"Независимо от названия, необходимо еще раз подчеркнуть, что ответственность за вопросы безопасности и обороны, в частности за закупку, эксплуатацию и защиту космических систем, используемых в целях безопасности и обороны, исключительно принадлежит государствам-членам", – говорится в документе.

Семь правительств поддерживают координацию закупок военных космических возможностей на уровне ЕС, поскольку государства-члены продолжают расширять свои национальные программы.

Они хотят, чтобы эта инициатива объединила существующие и новые национальные возможности, позволяла избежать дублирования и создавала надлежащие условия для того, чтобы промышленность могла предоставлять необходимые решения.

По мнению подписантов, государства-члены должны играть ведущую роль, тогда как институты ЕС должны поддерживать их в рамках своих полномочий, чтобы укрепить безопасность Европы в космосе перед лицом широкого спектра новых угроз.

По словам подписантов, основой инициативы должны стать устойчивость и защита космических систем ЕС при одновременном соблюдении национальных полномочий в сфере обороны и развитии соответствующих потенциалов.

Наконец, подписанты призывают Еврокомиссию упорядочить крайне фрагментированную систему финансирования космической отрасли.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны ЕС укрепить космическую отрасль блока на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.