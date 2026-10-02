Єврокомісія виділяє 130 млн євро на дрони для контролю кордонів

Європейська комісія виділяє 130 млн євро на розвиток технологій безпілотників у рамках посилення Брюсселем прикордонного нагляду та підготовки до розширення ролі агентства Frontex.

Про це пише Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія оголосила про виділення коштів на засіданні міністрів юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі – це були їхні перші очні переговори щодо міграції та прикордонного контролю з часу спалаху кризи в Сеуті цього літа.

"Ще одна важлива тема сьогодні – це те, як ми працюємо з новими технологіями, зокрема з дронами. Це важливо не лише для охорони кордонів, а й для захисту нашої критичної інфраструктури", – заявив європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

У лютому Комісія оприлюднила план дій щодо безпеки, пов’язаної з дронами та засобами протидії їм, що включає заклик до національних органів влади інвестувати 250 млн євро у спостереження за сухопутними та морськими кордонами.

Ця програма покриває до 90% витрат на проєкти, включаючи придбання дронів та систем протидії дронам, їх інтеграцію в національні мережі спостереження та інші технології, призначені для протидії гібридним загрозам.

Брюссель окремо виділив 170 млн євро прикордонному агентству ЄС Frontex та національним органам влади в рамках Інструменту управління кордонами та візами на придбання безпілотного обладнання для прикордонного спостереження.

Останнє додаткове фінансування збільшує інвестиції ЄС у нові технології прикордонного спостереження до понад 500 млн євро, що свідчить про зростання уваги до питань безпеки.

Тим часом Греція запропонувала тимчасово призупинити право подавати заявки на надання притулку під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних із масовим прибуттям нелегальних мігрантів. Цю ідею підтримують кілька держав-членів, зокрема Польща, Німеччина, Австрія та Данія.

Очікується також, що Брюссель посилить роль Frontex, зокрема в сфері кризового управління та моніторингу нових гібридних загроз в інтернеті. Мандат агентства має бути переглянутий пізніше цього року.

Лідери ЄС мають намір обговорити підхід блоку до міграції та управління кордонами на саміті Європейської ради 15–16 жовтня.

П’ять держав-членів, які працюють над запуском перших центрів депортації мігрантів у третіх країнах – Німеччина, Австрія, Данія, Греція та Нідерланди, – досягли прогресу в підготовці цих проєктів.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 72 тисяч мігрантів.