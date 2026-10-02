Еврокомиссия выделяет 130 млн евро на дроны для контроля границ

Европейская комиссия выделяет 130 млн евро на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в рамках усиления Брюсселем пограничного контроля и подготовки к расширению роли агентства Frontex.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия объявила о выделении средств на заседании министров юстиции и внутренних дел в Люксембурге – это были их первые очные переговоры по вопросам миграции и пограничного контроля со времени вспышки кризиса в Сеуте этим летом.

"Еще одна важная тема сегодня – это то, как мы работаем с новыми технологиями, в частности с дронами. Это важно не только для охраны границ, но и для защиты нашей критической инфраструктуры", – заявил европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

В феврале Комиссия обнародовала план действий по безопасности, связанной с дронами и средствами противодействия им, который включает призыв к национальным органам власти инвестировать 250 млн евро в наблюдение за сухопутными и морскими границами.

Эта программа покрывает до 90% расходов на проекты, включая приобретение дронов и систем противодействия дронам, их интеграцию в национальные сети наблюдения и другие технологии, предназначенные для противодействия гибридным угрозам.

Брюссель отдельно выделил 170 млн евро пограничному агентству ЕС Frontex и национальным органам власти в рамках Инструмента управления границами и визами на приобретение беспилотного оборудования для пограничного наблюдения.

Последнее дополнительное финансирование увеличивает инвестиции ЕС в новые технологии пограничного наблюдения до более чем 500 млн евро, что свидетельствует о растущем внимании к вопросам безопасности.

Между тем Греция предложила временно приостановить право подавать заявления о предоставлении убежища во время чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым прибытием нелегальных мигрантов. Эту идею поддерживают несколько государств-членов, в частности Польша, Германия, Австрия и Дания.

Ожидается также, что Брюссель усилит роль Frontex, в частности в сфере кризисного управления и мониторинга новых гибридных угроз в интернете. Мандат агентства должен быть пересмотрен позднее в этом году.

Лидеры ЕС намерены обсудить подход блока к миграции и управлению границами на саммите Европейского совета 15–16 октября.

Пять государств-членов, работающих над запуском первых центров депортации мигрантов в третьих странах – Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды, – добились прогресса в подготовке этих проектов.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 72 тысяч мигрантов.