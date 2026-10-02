У Німеччині трьох чоловіків підозрюють у підготовці теракту

Спецпризначенці поліції Дортмунда затримали у містах Унна та Гаген на заході Німеччини громадянина ФРН і двох громадян Сирії за підозрою у підготовці теракту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За даними видання, затриманому громадянину Німеччини 33 роки. Він родом із Мюнстера, але проживає в Унні. Двом громадянам Сирії 20 та 24 роки, вони мешкають у Гагені. Усі ці міста розташовано у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Операцію провели 1 жовтня у тісній співпраці із земельним управлінням кримінальної поліції. Правоохоронці наразі не повідомляють подробиць щодо ймовірного способу скоєння теракту або можливої цілі нападу. "Мотив злочину та подальші обставини є предметом поточного розслідування", – заявили в поліції.

Агентство dpa із посиланням на джерела у службах безпеки повідомляє, що затриманих вважають прибічниками терористичної організації "Ісламська держава". За цими даними, затриманий громадянин Німеччини прийняв іслам.

Водночас газета Bild повідомляє, що троє чоловіків нібито обговорювали в інтернеті можливий теракт із застосуванням зброї. У разі підозри в підготовці теракту слідчий суддя може постановити утримувати затриманих під вартою до 14 днів. Якщо за цей час підозри не підтвердяться, їх мають звільнити.

Нагадаємо, 17 вересня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала громадянина Іраку в Бранденбурзі за підозрою у плануванні створення ісламістської терористичної групи та підготовці теракту в Німеччині.

У липні троє людей постраждали внаслідок нападу з ножем у північній частині Парижа, нападник, ймовірно, діяв з ісламістських мотивів.