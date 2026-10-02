В Германии трех мужчин подозревают в подготовке теракта

Спецназовцы полиции Дортмунда задержали в городах Унна и Хаген на западе Германии гражданина ФРГ и двух граждан Сирии по подозрению в подготовке теракта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным издания, задержанному гражданину Германии 33 года. Он родом из Мюнстера, но проживает в Унне. Двум гражданам Сирии 20 и 24 года, они проживают в Хагене. Все эти города расположены в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Операция была проведена 1 октября в тесном сотрудничестве с земельным управлением уголовной полиции. Правоохранители пока не сообщают подробностей о предполагаемом способе совершения теракта или возможной цели нападения. "Мотив преступления и дальнейшие обстоятельства являются предметом текущего расследования", – заявили в полиции.

Агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что задержанных считают сторонниками террористической организации "Исламское государство". По этим данным, задержанный гражданин Германии принял ислам.

В то же время газета Bild сообщает, что трое мужчин якобы обсуждали в интернете возможный теракт с применением оружия. В случае подозрения в подготовке теракта следственный судья может постановить содержать задержанных под стражей до 14 дней. Если за это время подозрения не подтвердятся, их должны освободить.

Напомним, 17 сентября Федеральная прокуратура Германии арестовала гражданина Ирака в Бранденбурге по подозрению в планировании создания исламистской террористической группы и подготовке теракта в Германии.

В июле трое человек пострадали в результате нападения с ножом в северной части Парижа; нападавший, вероятно, действовал из исламистских мотивов.