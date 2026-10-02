ЗМІ: у президента Румунії є два фаворити на посаду прем'єра

Президент Румунії Нікушор Дан у понеділок, після консультацій із парламентськими партіями, висуне свою четверту кандидатуру на посаду прем’єр-міністра і наразі має двох фаворитів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

За даними джерел, що у глави румунської держави є два фаворити на посаду прем’єр-міністра: голова Соціал-демократичної партії Сорін Гріндяну та тимчасовий міністр фінансів Александру Назаре.

Ця інформація з’явилася на тлі того, що Гріндяну неодноразово заявляв, що хоче стати прем’єр-міністром і що Соціал-демократична партія готова та має право очолити уряд, враховуючи, що це найбільша партія в парламенті.

"Краще не марнувати час (...) Ми вже згаяли понад 10 днів, майже два тижні (...) навіщо? Щоб хтось міг спробувати переконати нас, що хоче стати прем’єр-міністром. Якщо мене призначать, я хочу стати прем’єр-міністром, на відміну від Зігфріда Мурешана, який цього не хотів. Гадаю, він уже прямує до Брюсселя, але я закликав до діалогу. Нам усім треба знизити рівень публічних суперечок, якщо ми прагнемо добра для румунів", – заявив лідер соціал-демократів після того, як уряд Мурешана не пройшов голосування у парламенті.

Александру Назаре також раніше заявляв, що для нього "велика честь", що його ім’я фігурує серед кандидатів на посаду прем’єр-міністра з моменту початку політичної кризи в травні, але він стверджував, що зосереджується "на питаннях, які потребують вирішення в Міністерстві фінансів".

Серед інших імен, які обговорюються в суспільстві як кандидати на посаду прем’єр-міністра, – Еуджен Томак, якого раніше пропонував президент, але чия кандидатура не була винесена на голосування в парламенті, Лука Нікулеску, колишній посол Румунії у Франції, та Леонардо Бадеа, нинішній перший заступник голови Національного банку Румунії.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Згідно з конституцією, президент Румунії може оголосити дострокові парламентські вибори, втім Нікушор Дан дав зрозуміти, що не хоче цього.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи.

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