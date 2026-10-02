СМИ: у президента Румынии есть два фаворита на пост премьера

Президент Румынии Никушор Дан в понедельник, после консультаций с парламентскими партиями, выдвинет свою четвертую кандидатуру на пост премьер-министра и на данный момент имеет двух фаворитов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24 со ссылкой на источники.

По данным источников, у главы румынского государства есть два фаворита на пост премьер-министра: председатель Социал-демократической партии Сорин Гриндяну и временный министр финансов Александру Назаре.

Эта информация появилась на фоне того, что Гриндяну неоднократно заявлял, что хочет стать премьер-министром и что Социал-демократическая партия готова и имеет право возглавить правительство, учитывая, что это крупнейшая партия в парламенте.

"Лучше не тратить время (...) Мы уже потеряли более 10 дней, почти две недели (...) зачем? Чтобы кто-то мог попытаться убедить нас, что хочет стать премьер-министром. Если меня назначат, я хочу стать премьер-министром, в отличие от Зигфрида Мурешана, который этого не хотел. Думаю, он уже направляется в Брюссель, но я призвал к диалогу. Нам всем нужно снизить уровень публичных споров, если мы стремимся к благу румын", – заявил лидер социал-демократов после того, как правительство Мурешана не прошло голосование в парламенте.

Александру Назаре также ранее заявлял, что для него "большая честь", что его имя фигурирует среди кандидатов на пост премьер-министра с момента начала политического кризиса в мае, но он утверждал, что сосредоточен "на вопросах, требующих решения в Министерстве финансов".

Среди других имен, которые обсуждаются в обществе в качестве кандидатов на пост премьер-министра, – Эуджен Томак, которого ранее предлагал президент, но чья кандидатура не была вынесена на голосование в парламенте, Лука Никулеску, бывший посол Румынии во Франции, и Леонардо Бадеа, нынешний первый заместитель председателя Национального банка Румынии.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода социал-демократов из правительственной коалиции, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Согласно конституции, президент Румынии может объявить досрочные парламентские выборы, однако Никушор Дан дал понять, что не хочет этого.

По данным на середину лета, ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы.