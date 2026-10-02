Німецький уряд просуває реприватизацію націоналізованої "дочки" "Газпрому"

Уряд Німеччини обмірковує реприватизацію енергетичної компанії SEFE, яка до націоналізації була дочірньою компанією російського "Газпрому".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

SEFE – найбільший імпортер газу в Німеччині; кілька років тому компанія була націоналізована. Однак зараз німецький уряд, судячи з усього, активно просуває реприватизацію компанії: Федеральне міністерство економіки та енергетики наразі шукає юридичні фірми для надання правових консультацій щодо цього проєкту.

Газета посилається на тендерну документацію як на джерело інформації. Очікується, що контракт буде укладено не пізніше 1 листопада.

Водночас, згідно з повідомленням, інвестиційні банки змагаються за отримання мандатів від державного банку розвитку KfW на проведення приватизації.

Німецький уряд врятував і націоналізував колишню дочірню компанію "Газпрому", виділивши на це близько шести мільярдів євро після російського вторгнення в Україну. Компанія, штаб-квартира якої розташована в Берліні, зараз оцінюється саме в таку суму. Про реприватизацію SEFE було досягнуто принципової згоди в рамках керівної коаліції.

Однак, згідно з повідомленням, інтерес з боку потенційних інвесторів поки що є обмеженим. Фінансове оздоровлення SEFE просувається повільніше, ніж у її конкурента Uniper, який також наразі приватизується.

SEFE – це абревіатура від Securing Energy for Europe (Забезпечення енергією для Європи). У 2025 році компанія отримала дохід у розмірі приблизно 15,5 млрд євро, маючи у штаті майже 2 200 співробітників.

Як повідомлялося, у німецькій енергетичній компанії SEFE розповіли, що демонтаж і перевезення в Україну обладнання ТЕЦ в Любміні, яка раніше використовувалася для потреб транспортування газу з "Північного потоку-1", планують завершити в I кварталі 2027 року.

Після припинення постачання російського газу через "Північний потік-1" у 2022 році експлуатація ТЕЦ втратила економічний сенс. У 2023 році її роботу зупинили, а згодом вирішили передати Україні.

Раніше у німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" закликали не дарувати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію з Любміна.