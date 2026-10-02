Правительство Германии продвигает реприватизацию национализированной "дочки" "Газпрома"
Правительство Германии рассматривает возможность реприватизации энергетической компании SEFE, которая до национализации была дочерней компанией российского "Газпрома".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
SEFE – крупнейший импортер газа в Германии; несколько лет назад компания была национализирована. Однако сейчас правительство Германии, судя по всему, активно продвигает реприватизацию компании: Федеральное министерство экономики и энергетики в настоящее время ищет юридические фирмы для предоставления правовых консультаций по этому проекту.
Газета ссылается на тендерную документацию как на источник информации. Ожидается, что контракт будет заключен не позднее 1 ноября.
В то же время, согласно сообщению, инвестиционные банки соревнуются за получение мандатов от государственного банка развития KfW на проведение приватизации.
Немецкое правительство спасло и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома", выделив на это около шести миллиардов евро после российского вторжения в Украину. Компания, штаб-квартира которой расположена в Берлине, сейчас оценивается именно в такую сумму. О реприватизации SEFE было достигнуто принципиальное соглашение в рамках правящей коалиции.
Однако, согласно сообщению, интерес со стороны потенциальных инвесторов пока ограничен. Финансовое оздоровление SEFE продвигается медленнее, чем у её конкурента Uniper, который также в настоящее время приватизируется.
SEFE – это аббревиатура от Securing Energy for Europe (Обеспечение энергией для Европы). В 2025 году компания получила доход в размере примерно 15,5 млрд евро, имея в штате почти 2 200 сотрудников.
Как сообщалось, в немецкой энергетической компании SEFE сообщили, что демонтаж и перевозка в Украину оборудования ТЭЦ в Любмине, которая ранее использовалась для транспортировки газа по "Северному потоку-1", планируется завершить в I квартале 2027 года.
После прекращения поставок российского газа по "Северному потоку-1" в 2022 году эксплуатация ТЭЦ утратила экономический смысл. В 2023 году её работу остановили, а впоследствии решили передать Украине.
Ранее в немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призвали не передавать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию из Любмина.