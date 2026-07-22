У Німеччині розповіли про терміни передачі Україні ТЕЦ, пов'язаної з "Північним потоком"

У німецькій енергетичній компанії SEFE розповіли, що демонтаж і перевезення в Україну обладнання ТЕЦ в Любміні, яка раніше використовувалася для потреб транспортування газу з "Північного потоку-1", планують завершити в I кварталі 2027 року.

Про це у SEFE розповіли кореспонденту "Укрінформу", пише "Європейська правда".

SEFE є мажоритарним акціонером оператора електростанції Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG) в Любміні, що поблизу Грайфсвальда.

"Угода про передачу й надалі залишається чинною, а територію IKG на початку липня було передано "Нафтогазу". Компанії, залучені українською стороною, вочевидь, найближчим часом розпочнуть демонтаж і транспортування компонентів електростанції", – повідомили в SEFE.

У компанії зазначили, що точніші дані про початок і перебіг робіт наразі надати неможливо. Завершення демонтажу та перевезення обладнання очікується в I кварталі 2027 року.

SEFE є німецькою державною енергетичною компанією. Її дочірня структура SEFE Energy володіє 51% компанії Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG), якій належить установка в Любміні. Решта 49% належать E.ON Energy Projects.

Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт, з яких 38,2 МВт становить електрична, а 45,8 МВт – теплова потужність.

Установка працювала в Любміні поблизу місця виходу на сушу газопроводу "Північний потік-1" і використовувалася, зокрема, для підігріву російського газу, який надходив до Німеччини дном Балтійського моря.

Після припинення постачання російського газу через "Північний потік-1" у 2022 році експлуатація ТЕЦ втратила економічний сенс. У 2023 році її роботу зупинили, а згодом вирішили передати Україні.

Раніше у німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" закликали не дарувати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію з Любміна.