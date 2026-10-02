Глава Єврокомісії привітала рішення G7 не вводити заборони на експорт палива для союзників

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення G7 щодо вивільнення барелів нафти та дизелю для зниження цін, а також те, що країни "сімки" погодились не вводити жодних заборон на експорт для союзників.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що громадяни країн ЄС потребують і заслуговують на доступну енергію.

"Як країни Групи семи, ми будемо тісно координувати свої дії для досягнення цієї мети. Ми вітаємо рішення країн Групи семи не вводити жодних заборон на експорт для союзників та подальшу солідарність між партнерами. Ми підтримуємо випуск запасів палива, координований Міжнародним енергетичним агентством", – заявила глава ЄК.

2 жовтня країни Групи семи погодились випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного палива з надзвичайних запасів під тиском адміністрації Дональда Трампа з метою стримування зростання цін на паливо.

Вони також підтвердили зобов’язання утримуватися від обмежень на експорт енергії та енергетичних продуктів між країнами "сімки" та закликали всіх виробників утримуватися від введення заборон, які можуть посилити напруженість на ринку.

Таке рішення було ухвалене після того, як США допустили можливість запровадження ​​заборони на експорт дизельного палива, якщо європейські країни не нададуть більше поставок.

2 жовтня лідери G7 провели екстрену відеоконференцію під головуванням Франції, щоб обговорити глобальні поставки пального.

Після неї президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни погодилися виділити на ринок "величезний обсяг" своїх запасів дизельного палива.