Глава Еврокомиссии приветствовала решение G7 не вводить запреты на экспорт топлива для союзников

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение G7 о выделении запасов нефти и дизельного топлива для снижения цен, а также то, что страны "семерки" согласились не вводить никаких экспортных запретов для союзников.

Об этом она написала в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что граждане стран ЕС нуждаются в доступной энергии и заслуживают её.

"Как страны G7, мы будем тесно координировать свои действия для достижения этой цели. Мы приветствуем решение стран G7 не вводить никаких экспортных запретов для союзников и дальнейшую солидарность между партнерами. Мы поддерживаем выпуск запасов топлива, координируемый Международным энергетическим агентством", – заявила глава ЕК.

2 октября страны Группы семи согласились выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей сырой нефти и дизельного топлива из чрезвычайных запасов под давлением администрации Дональда Трампа с целью сдерживания роста цен на топливо.

Они также подтвердили обязательство воздерживаться от ограничений на экспорт энергии и энергетических продуктов между странами "семерки" и призвали всех производителей воздерживаться от введения запретов, которые могут усилить напряженность на рынке.

Такое решение было принято после того, как США допустили возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, если европейские страны не увеличат поставки.

2 октября лидеры G7 провели чрезвычайную видеоконференцию под председательством Франции, чтобы обсудить глобальные поставки топлива.

После неё президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились выделить на рынок "огромный объём" своих запасов дизельного топлива.