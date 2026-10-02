Президентка Молдови у Фінляндії закликала не недооцінювати російську пропаганду

Президентка Молдови Мая Санду вважає інформаційний вплив найсерйознішою формою російського втручання.

Про це вона сказала під час візиту Фінляндію, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За її словами, завдяки новим технологіям штучного інтелекту Росії стає дедалі простіше поширювати свої тези.

Санду попереджає, що Фінляндії теж не варто недооцінювати російську пропаганду. За її словами, вона діє на високому рівні й стає дедалі витонченішою.

"Суть не обов’язково в тому, щоб вселити: Росія – хороша, а Захід – поганий. Мова йде про використання розбіжностей, які вже існують усередині країни", – пояснює Санду.

За словами Санду, Росія часто використовує в пропаганді реальні тривоги громадян. Тому розпізнати її вплив буває важко.

У Молдові Росія поширювала насамперед матеріали, спрямовані проти Європейського Союзу.

Мая Санду в п’ятницю відвідала Фінляндію з робочим візитом на запрошення президента Александра Стубба.

Вони обговорили безпеку України та стабільність у регіоні в післявоєнний час на відкритті форуму Helsinki Security Forum, організованого Фінським інститутом міжнародних відносин UPI.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа не повинна "надмірно реагувати" на загрозу російських гібридних атак, бо саме цього, за його словами, добивається Кремль.

Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції заявили, що очікують посилення російських диверсій у Європі, при цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО.