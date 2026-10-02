Президент Молдовы в Финляндии призвала не недооценивать российскую пропаганду

Президент Молдовы Майя Санду считает информационное влияние самой серьёзной формой российского вмешательства.

Об этом она заявила во время визита в Финляндию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По её словам, благодаря новым технологиям искусственного интеллекта России становится всё проще распространять свои тезисы.

Санду предупреждает, что Финляндии тоже не стоит недооценивать российскую пропаганду. По её словам, она действует на высоком уровне и становится всё более изощрённой.

"Суть не обязательно в том, чтобы внушить: Россия – хорошая, а Запад – плохой. Речь идет об использовании разногласий, которые уже существуют внутри страны", – объясняет Санду.

По словам Санду, Россия часто использует в пропаганде реальные опасения граждан. Поэтому распознать её влияние бывает трудно.

В Молдове Россия распространяла прежде всего материалы, направленные против Европейского Союза.

Майя Санду в пятницу посетила Финляндию с рабочим визитом по приглашению президента Александра Стубба.

Они обсудили безопасность Украины и стабильность в регионе в послевоенный период на открытии форума Helsinki Security Forum, организованного Финским институтом международных отношений UPI.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа не должна "чрезмерно реагировать" на угрозу российских гибридных атак, поскольку именно этого, по его словам, добивается Кремль.

Представители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции заявили, что ожидают усиления российских диверсий в Европе, при этом по-разному оценивая вероятность вторжения в страны НАТО.