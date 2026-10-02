ЗМІ: президент Німеччини стурбований майбутнім урядової коаліції

У Німеччині загострилася криза у коаліції ХДС/ХСС та СДПН, а федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр був змушений втрутитися у суперечки між партнерами по уряду, оскільки стурбований його майбутнім.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За повідомленням, Штайнмаєр у вівторок зателефонував міністру фінансів Ларсу Клінгбайлю з Соціал-демократичної партії (СДПН) та міністру внутрішніх справ Александеру Добріндту з консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Таке втручання президента є надзвичайним кроком і свідчить про серйозність ситуації в урядовій коаліції. Видання зазначає, що зростає ризик дострокового розпаду коаліції.

Найбільші суперечності виникли між канцлером Фрідріхом Мерцом (ХДС) та Клінгбайлем. Навесні вони вже гостро конфліктували, однак після досягнення компромісу щодо пакета реформ на початку літа здавалося, що партнерам вдалося подолати розбіжності.

Після літньої перерви ситуація знову загострилася. ХДС/ХСС та СДПН не можуть дійти згоди щодо низки реформ, зокрема пенсійної, а також можливого запровадження "податку на цукор".

Штайнмаєр не має повноважень давати вказівки канцлеру чи міністрам і може лише закликати політиків до компромісу та нагадувати їм про відповідальність, використовуючи авторитет своєї посади.

Водночас суперечка навколо реформи системи догляду за літніми та хворими, яка стала приводом для втручання президента, зрештою не призвела до розпаду уряду. ХДС/ХСС і СДПН в останню хвилину домовилися про компроміс.

Однак ключове питання – як обмежити витрати на догляд та чи мають приватні страхові компанії брати участь у фінансуванні державних фондів догляду – сторони фактично відклали. Спеціальна комісія має розробити можливі моделі, після чого суперечка, ймовірно, знову опиниться на порядку денному.

За даними Spiegel, нинішній компроміс уже коштував коаліції значних політичних ресурсів, а напруження серед її учасників залишається високим. Це може ускладнити майбутні переговори щодо інших серйозних реформ.