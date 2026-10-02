СМИ: президент Германии обеспокоен будущим правительственной коалиции

В Германии обострился кризис в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден вмешаться в споры между партнерами по правительству, поскольку обеспокоен его будущим.

Об этом говорится в публикации издания Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Штайнмайер во вторник позвонил министру финансов Ларсу Клингбайлю из Социал-демократической партии (СДПГ) и министру внутренних дел Александру Добриндту из консервативного Христианско-социального союза (ХСС).

Такое вмешательство президента является чрезвычайным шагом и свидетельствует о серьезности ситуации в правительственной коалиции. Издание отмечает, что растет риск досрочного распада коалиции.

Наибольшие противоречия возникли между канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС) и Клингбайлем. Весной они уже остро конфликтовали, однако после достижения компромисса по пакету реформ в начале лета казалось, что партнерам удалось преодолеть разногласия.

После летнего перерыва ситуация вновь обострилась. ХДС/ХСС и СДПГ не могут прийти к согласию по ряду реформ, в частности пенсионной, а также по возможному введению "налога на сахар".

Штайнмайер не имеет полномочий давать указания канцлеру или министрам и может лишь призывать политиков к компромиссу и напоминать им об ответственности, используя авторитет своей должности.

В то же время спор вокруг реформы системы ухода за пожилыми и больными, ставший поводом для вмешательства президента, в конечном итоге не привел к распаду правительства. ХДС/ХСС и СДПН в последнюю минуту договорились о компромиссе.

Однако ключевой вопрос – как ограничить расходы на уход и должны ли частные страховые компании участвовать в финансировании государственных фондов ухода – стороны фактически отложили. Специальная комиссия должна разработать возможные модели, после чего спор, вероятно, вновь окажется на повестке дня.

По данным Spiegel, нынешний компромисс уже стоил коалиции значительных политических ресурсов, а напряженность среди ее участников остается высокой. Это может осложнить будущие переговоры по другим серьезным реформам.