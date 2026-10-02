Прем'єр Албанії порівняв Росію з вірусом

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Західні Балкани є дірою посеред ЄС, маючи на увазі відсутність членства у блоці, яка загрожує шкідливими впливами.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt, передає "Європейська правда".

Рама порівняв ситуацію з відсутністю членства в ЄС для Західних Балкан з відкритою черевною порожниною.

"Відкритий живіт – це погано. Це загрожує інфекціями, ранами, гниттям. Росія – це вірус. Радикальний іслам – це вірус. Злочинність – це вірус", – зазначив він.

Прем’єр Албанії згадав, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має сімох дітей.

"Нас теж семеро – сім держав, які хочуть приєднатися до ЄС. Що краще: виховувати дітей у родині чи залишати їх зовні, доки вони не подорослішають? Звісно, дитина за столом має менше прав. Вона не може вимагати всього. Але там, зовні, ризики великі", – сказав Рама.

"Одна дитина подружиться з російськими бандитами. Інша підсідає на китайські іграшки. Третя відкриває для себе екстремізм і підриває весь район", – додав він.

Еді Рама також різко розкритикував підхід ЄС до переговорів про вступ України до ЄС.

Також Рама пожартував про представників Демократичної партії США у контексті триваючих в його країні протестів проти запланованого будівництва розкішного курорту, пов’язаного із зятем президента США Джаредом Кушнером.