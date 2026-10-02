Премьер Албании сравнил Россию с вирусом

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы представляют собой "дыру" посреди ЕС, имея в виду отсутствие членства в блоке, что чревато пагубными последствиями.

Об этом он сказал в интервью Welt, передает "Европейская правда".

Рама сравнил ситуацию с отсутствием членства в ЕС для Западных Балкан с открытой брюшной полостью.

"Открытый живот – это плохо. Это грозит инфекциями, ранами, гниением. Россия – это вирус. Радикальный ислам – это вирус. Преступность – это вирус", – отметил он.

Премьер-министр Албании упомянул, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен имеет семерых детей.

"Нас тоже семеро – семь государств, которые хотят присоединиться к ЕС. Что лучше: воспитывать детей в семье или оставлять их снаружи, пока они не повзрослеют? Конечно, у ребенка за столом меньше прав. Она не может требовать всего. Но там, снаружи, риски велики", – сказал Рама.

"Один ребенок подружится с российскими бандитами. Другой подсаживается на китайские игрушки. Третий открывает для себя экстремизм и подрывает весь район", – добавил он.

Эди Рама также резко раскритиковал подход ЕС к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Также Рама пошутил о представителях Демократической партии США в контексте продолжающихся в его стране протестов против запланированного строительства роскошного курорта, связанного с зятем президента США Джаредом Кушнером.