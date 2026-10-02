Прем’єр Албанії каже, що ЄС бреше Україні у питанні членства

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама різко розкритикував підхід ЄС до переговорів про вступ України до ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt, передає "Європейська правда".

Рама говорив про процес вступу до ЄС країн Західних Балкан, нагадуючи про те, що 1989 році Східній Німеччині не наказували виконувати всі 33 розділи переговорів про вступ.

"ЄС, мабуть, вимагатиме від нас ще більше зусиль. Але ми хочемо бути його частиною. Подивіться на Україну. Те, що їм обіцяють, – це брехня", – заявив він.

"Їх ніколи не приймуть через звичайний процес вступу з дотриманням усіх критеріїв. Це всім відомо. Реалістичним рішенням було б залучити Україну до переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство на основі заслуг", – додав прем’єр Албанії.

Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що схвалення законодавчих змін призведе до розблокування Угорщиною двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.