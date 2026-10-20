Марк Карні про референдум в Альберті: жителі обрали єдність та Канаду

Прем’єр Канади Марк Карні відреагував на попередні результати референдуму про відокремлення Альберти, на яких більшість виборців вирішили залишитись у складі країни та не проводити новий референдум щодо цього питання.

Відповідну заяву Карні розмістив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава канадського уряду зазначив, що 19 жовтня мешканці Альберти зробили чіткий вибір.

"Вони обрали єдність, спільне будівництво та турботу одне про одного. Перш за все, мешканці Альберти обрали Канаду", – заявив Карні.

Хоча підрахунок голосів за всіма питаннями ще триває, додав він, результати щодо вирішального питання про відокремлення означають, що "мешканці Альберти та всі канадці рухатимуться вперед разом із новою цілеспрямованістю та високими амбіціями".

CBC News, канадський національний мовник, оголосив результати після підрахунку 33% голосів. На момент оголошення результатів 76% виборців підтримали "залишитися" проти 23% на користь того, щоб провінція провела ще один референдум щодо відокремлення, вже юридично зобов’язуючий.

Нагадаємо, референдум в Альберті вирішили провести як наслідок петиції, яка зібрала достатню кількість голосів. Активісти, які виступають за від’єднання, вважають, що федеральний уряд недостатньо зважає на економічні інтереси західних провінцій, які є економічно розвиненими.

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