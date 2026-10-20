Марк Карни о референдуме в Альберте: жители выбрали единство и Канаду

Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на предварительные результаты референдума об отделении Альберты, по которым большинство избирателей решили остаться в составе страны и не проводить новый референдум по этому вопросу.

Соответствующее заявление Карни опубликовал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Глава канадского правительства отметил, что 19 октября жители Альберты сделали четкий выбор.

"Они выбрали единство, совместное строительство и заботу друг о друге. Прежде всего, жители Альберты выбрали Канаду", – заявил Карни.

Хотя подсчет голосов по всем вопросам еще продолжается, добавил он, результаты по решающему вопросу об отделении означают, что "жители Альберты и все канадцы будут двигаться вперед вместе с новой целеустремленностью и высокими амбициями".

CBC News, канадская национальная телерадиокомпания, объявила результаты после подсчёта 33% голосов. На момент объявления результатов 76% избирателей высказались "за то, чтобы остаться" против 23%, выступивших за то, чтобы провинция провела ещё один референдум об отделении, уже имеющий юридическую силу.

Напомним, референдум в Альберте решили провести в результате петиции, которая собрала достаточное количество голосов. Активисты, выступающие за отделение, считают, что федеральное правительство недостаточно учитывает экономические интересы западных провинций, которые являются экономически развитыми.

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