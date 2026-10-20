Каллас назвала три напрямки відповіді ЄС на російські атаки у Чорному морі

У відповідь на російські атаки у Чорному морі Європейський Союз має посилити свої дії у трьох напрямках: забезпечити український аграрний експорт, зміцнити морську безпеку та посилити міжнародний дипломатичний тиск на Росію.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі у вівторок, 20 жовтня.

Каллас представила три напрями спільної європейської відповіді на ескалацію російських атак, що загрожують українським експортним маршрутам та глобальній продовольчій безпеці.

"Дії Росії ускладнюють забезпечення людей продовольством у всьому світі. І це вимагає сильної та єдиної європейської відповіді за трьома напрямками", – заявила Каллас.

Перший напрямок – збереження доступу України до світових ринків та захист продовольчої безпеки.

"Ми працюємо над тим, щоб Україна залишалася пов'язаною зі світовими ринками, та над захистом продовольчої безпеки. Ініціатива ЄС та України "Шляхи солідарності" допомагає знаходити альтернативні маршрути, і з липня експорт зерна через "Шляхи солідарності" зріс майже на 2 млн тонн", – повідомила Каллас.

Водночас, за її словами, Росія тепер атакує також прикордонні пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Польщею, ставлячи під загрозу альтернативні експортні маршрути.

Висока представниця ЄС також повідомила, що через посилення російських атак на експортні маршрути з середини липня Україна щодня втрачає 60 мільйонів євро експортних надходжень.

Другий напрям – посилення безпеки у Чорному морі та на Дунаї.

"Раннє виявлення та обмін інформацією в режимі реального часу мають ключове значення", – наголосила висока головна дипломатка ЄС.

За її словами, через мережу MARSUR держави-члени можуть обмінюватися інформацією морського спостереження та покращувати спільну обізнаність щодо ситуації на морі.

Крім того, Румунія та Болгарія за підтримки ЄС спільно створюють Чорноморський центр морської безпеки (security hub), який має додатково покращити обізнаність щодо ситуації в регіоні.

Європа також потребує кращих спроможностей для протидії повітряним і морським загрозам. Для цього ЄС просуває спільний розвиток спроможностей та закупівлі, зокрема через коаліцію у сфері безпілотників.

Ініціатива Eastern Flank Watch покликана підтримати посилення спостереження та оборони від Балтійського до Чорного моря у тісній координації з НАТО.

Крім того, через Європейське оборонне агентство держави-члени вже співпрацюють над засобами протимінної боротьби на морі нового покоління та безекіпажними морськими системами.

Третій напрям – посилення міжнародного дипломатичного тиску на Росію.

Каллас нагадала, що 23 вересня у Нью-Йорку 51 держава та ЄС виступили зі спільною заявою, в якій засудили російську агресію та закликали до забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

"Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами – з Туреччиною, Індією та іншими, включно з країнами Африки, для яких продовольство має важливе значення, і ширше – з країнами Глобального Півдня, щоб домогтися домовленості про свободу судноплавства в Чорному морі", – повідомила головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", нещодавно російські дрони атакували судна, які загорілися біля чорноморського узбережжя Румунії, продовжується пошук зниклих внаслідок атаки моряків.

На тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія запропонувала, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.

Болгарія також звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам після атак на судна у Чорному морі.