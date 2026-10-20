Каллас назвала три направления ответа ЕС на российские атаки в Чёрном море

В ответ на российские атаки в Чёрном море Европейский Союз должен активизировать свои действия в трёх направлениях: обеспечить украинский аграрный экспорт, укрепить морскую безопасность и усилить международное дипломатическое давление на Россию.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге во вторник, 20 октября.

Каллас представила три направления совместного европейского ответа на эскалацию российских атак, угрожающих украинским экспортным маршрутам и глобальной продовольственной безопасности.

"Действия России затрудняют обеспечение людей продовольствием во всем мире. И это требует сильного и единого европейского ответа по трем направлениям", – заявила Каллас.

Первое направление – сохранение доступа Украины к мировым рынкам и защита продовольственной безопасности.

"Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась связанной с мировыми рынками, и над защитой продовольственной безопасности. Инициатива ЕС и Украины "Пути солидарности" помогает находить альтернативные маршруты, и с июля экспорт зерна через "Пути солидарности" вырос почти на 2 млн тонн", – сообщила Каллас.

В то же время, по её словам, Россия теперь атакует также пограничные пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Польшей, ставя под угрозу альтернативные экспортные маршруты.

Высокий представитель ЕС также сообщила, что из-за усиления российских атак на экспортные маршруты с середины июля Украина ежедневно теряет 60 миллионов евро экспортных поступлений.

Второе направление – усиление безопасности в Черном море и на Дунае.

"Раннее обнаружение и обмен информацией в режиме реального времени имеют ключевое значение", – подчеркнула топ-дипломатка ЕС.

По её словам, через сеть MARSUR государства-члены могут обмениваться информацией о морском наблюдении и улучшать совместную осведомлённость о ситуации на море.

Кроме того, Румыния и Болгария при поддержке ЕС совместно создают Черноморский центр морской безопасности (security hub), который должен дополнительно улучшить осведомлённость о ситуации в регионе.

Европе также необходимы более эффективные возможности для противодействия воздушным и морским угрозам. Для этого ЕС продвигает совместное развитие потенциала и закупок, в частности через коалицию в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Инициатива Eastern Flank Watch призвана поддержать усиление наблюдения и обороны от Балтийского до Черного моря в тесной координации с НАТО.

Кроме того, через Европейское оборонное агентство государства-члены уже сотрудничают в области средств противоминной борьбы на море нового поколения и беспилотных морских систем.

Третье направление – усиление международного дипломатического давления на Россию.

Каллас напомнила, что 23 сентября в Нью-Йорке 51 государство и ЕС выступили с совместным заявлением, в котором осудили российскую агрессию и призвали к обеспечению свободы судоходства в Чёрном море.

"Сейчас мы работаем с международными партнерами – с Турцией, Индией и другими, включая страны Африки, для которых продовольствие имеет важное значение, и в более широком плане – со странами Глобального Юга, чтобы добиться договоренности о свободе судоходства в Черном море", – сообщила главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", недавно российские дроны атаковали суда у черноморского побережья Румынии, что привело к пожару, продолжаются поиски пропавших в результате атаки моряков.

На фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Черном море Румыния предложила, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и руководили им на ротационной основе.

Болгария также обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам после атак на суда в Чёрном море.