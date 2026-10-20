Прем'єр Албанії посилює риторику проти студентів-протестувальників

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама після тижня студентських протестів, що супроводжувалися запеклими сутичками на вулицях Тирани, звинуватив деяких молодих демонстрантів в ідеологічному екстремізмі, посиливши тим самим свою риторику на адресу опонентів.

Заяву очільника уряду Албанії наводить Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що "студенти, які реалізують своє право на протест, не є проблемою", але додав: "Ми говоримо не про реалізацію права на протест, а про застосування насильства".

"Є студенти, погляди яких мають екстремістський характер, студенти, які дотримуються політично екстремістських ідеологій", – заявив Рама на зустрічі з директорами середніх шкіл Тирани та міністеркою освіти Мірелою Кумбаро.

Рама заявив, що протести були спровоковані іноземними спецслужбами, припустивши, що Росія та Іран прагнуть дестабілізувати ситуацію в Албанії. Він також звинуватив албанську опозицію у причетності до цих подій.

Раніше Рама заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

18 жовтня він говорив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.