Премьер Албании усиливает риторику в адрес протестующих студентов

Премьер-министр Албании Эди Рама после недели студенческих протестов, сопровождавшихся ожесточенными столкновениями на улицах Тираны, обвинил некоторых молодых демонстрантов в идеологическом экстремизме, усилив тем самым свою риторику в адрес оппонентов.

Заявление главы правительства Албании приводит Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что "студенты, реализующие свое право на протест, не являются проблемой", но добавил: "Мы говорим не о реализации права на протест, а о применении насилия".

"Есть студенты, взгляды которых носят экстремистский характер, студенты, придерживающиеся политически экстремистских идеологий", – заявил Рама на встрече с директорами средних школ Тираны и министром образования Мирелой Кумбаро.

Рама заявил, что протесты были спровоцированы иностранными спецслужбами, предположив, что Россия и Иран стремятся дестабилизировать ситуацию в Албании. Он также обвинил албанскую оппозицию в причастности к этим событиям.

Ранее Рама заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные студенческие протесты.

18 октября он заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албании на пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.