У Британії розслідування виявило помилки, які сприяли поширенню Covid серед літніх людей

Під час пандемії Covid-19 сектор догляду за людьми став "другорядним питанням", а через провали уряду вірус поширився "як лісова пожежа" серед вразливих верств населення та людей похилого віку.

Про це йдеться у висновках офіційного публічного розслідування, передає The Guardian, передає "Європейська правда".

Гізер Галлетт, яка очолює розслідування щодо Covid-19, зазначила, що "істотним упущенням" стало те, що уряд не надав рекомендацій щодо ізоляції пацієнтів, виписаних із лікарень до будинків для людей похилого віку, що призвело до стрімкого поширення вірусу серед мешканців та персоналу.

"Будинки для літніх людей не отримали достатнього захисту саме тоді, коли вони цього найбільше потребували. Ці провали створили в закладах догляду умови, за яких вірус міг поширюватися, як пожежа", – сказала вона.

Як зазначається, з березня 2020 року по липень 2022 року у будинках для літніх людей Великої Британії від Covid-19 померло понад 43 тисяч осіб.

У березні та квітні 2020 року близько 25 тисяч пацієнтів лікарень було виписано до будинків для літніх людей по всій Англії, щоб звільнити ліжко-місця в Національній службі охорони здоров’я (NHS) до введення обов’язкового тестування 15 квітня 2020 року. Ця політика пізніше була визнана незаконною Високим судом.

Це розслідування стало найдорожчим публічним розслідуванням в історії країни, вартість якого перевищила 200 млн фунтів стерлінгів, і на сьогодні в його рамках надано 55 рекомендацій щодо того, як країна може краще підготуватися до майбутніх пандемій.

Варто нагадати, що колишній прем’єр країни Борис Джонсон був змушений піти у відставку з посади у липні 2022 року через скандал із "ковідними" вечірками, які проводив у своїй резиденції на Даунінг-стрит усупереч обмеженням, схваленим його урядом.

Також писали, що британська національна комісія з розслідування спалаху COVID-19 вважає, що країна змарнувала майже 10 млрд фунтів стерлінгів ($13 млрд) на засоби індивідуального захисту, такі як маски та халати, які були або бракованими, або залишилися невикористаними під час пандемії.