В Британии расследование выявило ошибки, которые способствовали распространению Covid

Во время пандемии Covid-19 сектор ухода за людьми стал "второстепенным вопросом", а из-за провалов правительства вирус распространился "как лесной пожар" среди уязвимых слоев населения и пожилых людей.

Об этом говорится в выводах официального публичного расследования, сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

Гизер Галлетт, возглавляющая расследование по Covid-19, отметила, что "существенным упущением" стало то, что правительство не предоставило рекомендаций по изоляции пациентов, выписанных из больниц в дома престарелых, что привело к стремительному распространению вируса среди жильцов и персонала

"Дома престарелых не получили достаточной защиты именно тогда, когда они в этом больше всего нуждались. Эти провалы создали в учреждениях по уходу условия, при которых вирус мог распространяться, как пожар", – сказала она.

Как отмечается, с марта 2020 года по июль 2022 года в домах престарелых Великобритании от Covid-19 умерло более 43 тысяч человек.

В марте и апреле 2020 года около 25 тысяч пациентов больниц были выписаны в дома престарелых по всей Англии, чтобы освободить койко-места в Национальной службе здравоохранения (NHS) до введения обязательного тестирования 15 апреля 2020 года. Эта политика позже была признана незаконной Высоким судом.

Это расследование стало самым дорогостоящим публичным расследованием в истории страны, стоимость которого превысила 200 млн фунтов стерлингов, и на сегодняшний день в его рамках дано 55 рекомендаций о том, как страна может лучше подготовиться к будущим пандемиям.

Стоит напомнить, что бывший премьер страны Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку с поста в июле 2022 года из-за скандала с "ковидными" вечеринками, которые он проводил в своей резиденции на Даунинг-стрит вопреки ограничениям, утвержденным его правительством.

Также сообщалось, что британская национальная комиссия по расследованию вспышки COVID-19 считает, что страна растратила почти 10 млрд фунтов стерлингов ($13 млрд) на средства индивидуальной защиты, такие как маски и халаты, которые были либо бракованными, либо остались неиспользованными во время пандемии.