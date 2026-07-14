У Британії виявили багатомільярдні втрати на закупівлях засобів захисту від COVID-19

Британська національна комісія з розслідування спалаху COVID-19 вважає, що країна змарнувала майже 10 млрд фунтів стерлінгів ($13 млрд) на засоби індивідуального захисту, такі як маски та халати, які були або бракованими, або залишилися невикористаними під час пандемії.

Про це йдеться у висновках, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними дослідження, проведеного під керівництвом судді у відставці та незалежного члена Палати лордів Гезер Галлетт, загальна сума змарнованих коштів склала майже дві третини від усіх витрат країни на засоби індивідуального захисту.

Як з’ясувалося, це сталося через недостатні запаси засобів захисту до початку пандемії, неефективні закупівлі та обладнання, що не відповідало стандартам.

У звіті також різко критикується використання консервативним урядом так званої "VIP-лінії", яка прискорювала розгляд пропозицій щодо засобів індивідуального захисту від осіб, пов’язаних із міністрами.

Згідно зі звітом, ймовірність отримання контрактів постачальниками з "VIP-лінії" була приблизно в 13 разів вищою, ніж у постачальників, які проходили звичайну процедуру. Ці контракти частіше укладалися з посередниками, а не безпосередньо з виробниками, і частіше супроводжувалися проблемами з виконанням, ніж контракти, укладені за звичайною процедурою, хоча різниця в ціні була незначною.

"У глобальній боротьбі за закупівлю обладнання та матеріалів Велика Британія просто не була готова до конкуренції. Марнотратство коштів платників податків було колосальним", – зазначила Галлетт.

Наприкінці квітня писали, що прокуратура Європейського Союзу розслідує справу про шахрайство на суму 1,5 млн євро, пов’язане з державними закупівлями медичного обладнання в Румунії під час пандемії COVID-19.

Того ж місяця Брюссельський суд ухвалив рішення, згідно з яким Польща та Румунія зобов’язані виконати угоди про закупівлю вакцин проти COVID-19, підписані з американським фармацевтичним гігантом Pfizer у рамках найбільшої програми спільних закупівель ЄС.