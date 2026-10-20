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На південному сході Франції сильні дощі спричинили масштабні повені

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Новини — Вівторок, 20 жовтня 2026, 19:20 — Уляна Кричковська-Богданова

У деяких районах південно-східної частини Франції сильні дощі призвели до повеней, затопивши дороги та вулиці.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Від сильних дощів постраждав департамент Буш-дю-Рон. Повені затопили дороги та вулиці.

У семи департаментах зберігається помаранчевий рівень погодного попередження щодо повеней та несприятливих погодних умов, оскільки регіон продовжує відчувати наслідки сильних дощів.

Влада закликає мешканців зберігати пильність, оскільки несприятливі погодні умови тривають.

У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.  

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати. 

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Франція стихійні лиха
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