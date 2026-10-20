На південному сході Франції сильні дощі спричинили масштабні повені

У деяких районах південно-східної частини Франції сильні дощі призвели до повеней, затопивши дороги та вулиці.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Від сильних дощів постраждав департамент Буш-дю-Рон. Повені затопили дороги та вулиці.

⛈️ Des orages diluviens frappent les Bouches-du-Rhône ce mardi matin avec des inondations, ici à Port-de-Bouc. Prudence ! 🌊 (© Angelana Cri via La Météo du 13) https://t.co/e7pgFyEHaE – Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2026

У семи департаментах зберігається помаранчевий рівень погодного попередження щодо повеней та несприятливих погодних умов, оскільки регіон продовжує відчувати наслідки сильних дощів.

Влада закликає мешканців зберігати пильність, оскільки несприятливі погодні умови тривають.

У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.