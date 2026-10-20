На юго-востоке Франции сильные дожди привели к масштабным наводнениям

В некоторых районах юго-восточной части Франции сильные дожди привели к наводнениям, в результате которых были затоплены дороги и улицы.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

От сильных дождей пострадал департамент Буш-дю-Рон. Наводнения затопили дороги и улицы.

В семи департаментах сохраняется оранжевый уровень погодного предупреждения о наводнениях и неблагоприятных погодных условиях, поскольку регион продолжает испытывать последствия сильных дождей.

Власти призывают жителей сохранять бдительность, поскольку неблагоприятные погодные условия продолжаются.

В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.

Также недавно в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.