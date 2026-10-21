У Румунії знайшли уламки дрона

У середу у румунському повіті Бузеу були знайдені уламки невідомого безпілотника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У середу уламки дрона виявив місцевий житель за межами села Мошешть, який викликав відповідні служби. На місці події перебувають фахівці з Міністерства оборони та Служби розвідки, які оглядають об’єкт.

Префект повіту Бузеу Леонард Дімян стверджує, що на полі було знайдено фюзеляж, залишки пропелера та частину двигуна дрона. За його словами, фахівці проводять дослідження, щоб встановити походження безпілотника.

За даними Digi24, літальний апарат, ймовірно, впав не минулої ночі. Ймовірно, йдеться про дрон, який не був виявлений радарами Міністерства оборони Румунії і впав на поле кілька днів тому.

Слід зазначити, що у середу вранці, 21 жовтня, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявила групу повітряних цілей на північний схід від населеного пункту Вилкове, в повітряному просторі України. Тоді про порушення румунського повітряного простору не повідомлялося.

Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.