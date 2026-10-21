В Румынии обнаружили обломки дрона

В среду в румынском уезде Бузэу были обнаружены обломки неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В среду обломки дрона обнаружил местный житель за пределами села Мошешт, который вызвал соответствующие службы. На месте происшествия находятся специалисты из Министерства обороны и Службы разведки, которые осматривают объект.

Префект уезда Бузэу Леонард Димян утверждает, что на поле были найдены фюзеляж, остатки пропеллера и часть двигателя дрона. По его словам, специалисты проводят исследование, чтобы установить происхождение беспилотника.

По данным Digi24, летательный аппарат, вероятно, упал не прошлой ночью. Скорее всего, речь идет о дроне, который не был обнаружен радарами Министерства обороны Румынии и упал на поле несколько дней назад.

Следует отметить, что в среду утром, 21 октября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружила группу воздушных целей к северо-востоку от населенного пункта Вилково, в воздушном пространстве Украины. Тогда о нарушении румынского воздушного пространства не сообщалось.

Как сообщалось, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идёт о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.