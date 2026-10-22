Министр обороны Британии призвал более серьезно относиться к угрозам гибридной войны

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что его страна должна готовиться к угрозе "государственного терроризма" со стороны враждебных государств, направленного против гражданской инфраструктуры.

Об этом он заявил в четверг, 22 октября, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Стритинг считает, что британское общество должно задуматься над тем, как реагировать на риски гибридной войны, такие как кибератаки, которые могут вывести из строя платежные системы, используемые предприятиями, или привести к срыву цепочек поставок.

Он также отметил, что общественность должна учитывать природные риски, такие как наводнения или лесные пожары.

"Такие термины, как гибридная война и угрозы "серой зоны", неточно отражают и не доносят до широкой общественности то, что я предпочитаю описывать как терроризм, спонсируемый государством. Поэтому перед лицом этих угроз, которые не являются гипотетическими, а реальными, и которые возникают не где-то далеко, а все чаще именно здесь, мы должны активизировать усилия и серьезно относиться как к нашей национальной устойчивости, так и к национальной обороне", – подчеркнул Стритинг.

Стоит отметить, что недавно глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможностиопределённой эскалации российской гибридной войны против Европы к Рождеству.

А Вооружённые силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.