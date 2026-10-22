США и Дания договорились о сотрудничестве в сфере судостроения

Соединенные Штаты и Дания подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в морской отрасли, который предусматривает развитие судостроения, привлечение инвестиций и обмен передовыми технологиями.

Об этом сообщил Государственный департамент США, передает "Европейская правда".

Документ подписали заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Гельберг и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Вашингтон намерен расширить судостроительные мощности, увеличить количество квалифицированных работников и укрепить цепочки поставок.

В рамках сотрудничества Дания сможет инвестировать в американские судостроительные предприятия, а американские специалисты получат доступ к передовым технологиям для более быстрого и дешевого строительства и ремонта судов.

Также партнерство предусматривает ускоренную подготовку американских специалистов в сфере судостроения.

В Государственном департаменте США ожидают, что договоренности будут способствовать созданию высокооплачиваемых рабочих мест, укреплению американской промышленной базы и повышению национальной безопасности.

Реализацией меморандума будут руководить Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Дании.

Отметим, что 18 сентября США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре относительно крупнейшего острова мира.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен надеется на большую стабильность после прорыва в споре с Вашингтоном по поводу Гренландии.

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