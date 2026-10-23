У США сенатори закликають прискорити виділення коштів на оборону країнам Балтії

У листі до глави Пентагону Піта Гегсета та державного секретаря Марко Рубіо 10 сенаторів обох партій – республіканців і демократів – закликали до кінця цього року виділити вже затверджене фінансування на Балтійську ініціативу з безпеки.

Про це пише Європейська правда з посиланням на LSM.

Сенатори закликають своєчасно реалізувати всі зобов’язання та програми, передбачені у фінансуванні, з огляду на посилення агресії Росії проти "союзників на передовій".

"З огляду на нещодавні порушення повітряного простору, застосування так званої тактики "сірої зони" та посилення ядерних загроз щодо країн Балтії, прискорення надання допомоги в рамках Балтійської ініціативи з безпеки має стати пріоритетом. Ми закликаємо виділити ці кошти до кінця календарного року та просимо надати інформацію про відповідні плани не пізніше 19 листопада 2026 року", – йдеться у листі.

У листі сенатори зазначають, що схвально оцінюють поданий 29 травня 2026 року Міністерством оборони США план використання фінансування Балтійської ініціативи з безпеки, в якому передбачені інвестиції в інтегровану оборону, морську безпеку та інші сфери.

Балтійська ініціатива з безпеки закріплена в Законі США про повноваження у сфері національної оборони на 2026 фінансовий рік, а фінансування для неї передбачено в окремому законі про бюджет міністерства оборони. Конгрес виділив на цю ініціативу 200 мільйонів доларів для зміцнення оборонних можливостей Латвії, Литви та Естонії, зокрема в сферах протиповітряної оборони, морської безпеки та кіберзахисту.

Раніше прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Росія випробовує межі колективної оборони НАТО, вдаючись до атак, які не досягають рівня, що змусив би Альянс активувати статтю 5 Північноатлантичного договору.

Також Литва почала встановлювати нові американські радари, що передаватимуть дані до системи НАТО.