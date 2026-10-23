В США сенаторы призывают ускорить выделение средств на оборону странам Балтии

В письме главе Пентагона Питу Хегсету и государственному секретарю Марко Рубио 10 сенаторов обеих партий – республиканцев и демократов – призвали до конца этого года выделить уже утвержденное финансирование на Балтийскую инициативу по безопасности.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Сенаторы призывают своевременно реализовать все обязательства и программы, предусмотренные в финансировании, учитывая усиление агрессии России против "союзников на передовой".

"Учитывая недавние нарушения воздушного пространства, применение так называемой тактики "серой зоны" и усиление ядерных угроз в отношении стран Балтии, ускорение оказания помощи в рамках Балтийской инициативы по безопасности должно стать приоритетом. Мы призываем выделить эти средства до конца календарного года и просим предоставить информацию о соответствующих планах не позднее 19 ноября 2026 года", – говорится в письме.

В письме сенаторы отмечают, что положительно оценивают представленный 29 мая 2026 года Министерством обороны США план использования финансирования Балтийской инициативы по безопасности, в котором предусмотрены инвестиции в интегрированную оборону, морскую безопасность и другие сферы.

Балтийская инициатива по безопасности закреплена в Законе США о полномочиях в сфере национальной обороны на 2026 финансовый год, а финансирование для нее предусмотрено в отдельном законе о бюджете министерства обороны. Конгресс выделил на эту инициативу 200 миллионов долларов для укрепления оборонных возможностей Латвии, Литвы и Эстонии, в частности в сферах противовоздушной обороны, морской безопасности и киберзащиты.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Россия испытывает пределы коллективной обороны НАТО, прибегая к атакам, которые не достигают уровня, заставившего бы Альянс активировать статью 5 Североатлантического договора.

Также Литва начала устанавливать новые американские радары, которые будут передавать данные в систему НАТО.