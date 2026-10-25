В Естонії попередили про зростання радикалізації серед підлітків

В Естонії кажуть, що ознаки радикалізації з’являються у дедалі молодших людей і вже спостерігаються у 12–13-річних.

Про це сказав керівник групи з попередження радикалізації Північної префектури Управління поліції та прикордонної служби Партель Прейнвалтс, передає ERR, пише "Європейська правда".

Прейнвалтс зазначив, що ця тенденція характерна не лише для Естонії, а й спостерігається у багатьох західних країнах, зокрема у Сполучених Штатах.

"З погляду розвитку молоді віковий поріг неухильно знижується – те, що раніше було 15–16 років, тепер стало 12–13 років або навіть молодше", – сказав він.

Він пояснив, що молоді люди часто розвивають почуття приналежності завдяки спільним заходам, які, на перший погляд, можуть здаватися зовсім не пов’язаними з радикалізацією. Багато хто з тих, хто приєднується до групи, може навіть не усвідомлювати, до якої саме групи вони приєдналися, доки дорослий не пояснить їм це.

"На жаль, основним мотивом є так званий патріотизм, який досить швидко перетворюється на ненависть. Усе починається в Інтернеті й незабаром переходить у публічний простір, наприклад, через розповсюдження наклейок та інших пропагандистських матеріалів", – зазначив Прейнвалтс .

Він додав, що під прикриттям патріотизму та любові до своєї батьківщини насправді часто відбувається очорнення меншин та пошук конфліктів – як у ЗМІ, так і в публічних просторах.

Зазначається, що Міністерство юстиції наразі реалізує проєкт, спрямований на запобігання рецидивам серед молоді. Проєкт має на меті заохочувати та сприяти соціальній активності молодих людей віком від 14 до 29 років, які мають судимість, підтримувати їхню здатність до самостійного життя, допомагати їм вступити до навчальних закладів та інтегруватися на ринок праці й утриматися там.

У вересні писали, що згідно з дослідженням, проведеним у період з 2020 по 2025 рік, у країнах Європи зафіксували 77 випадків погіршення показників за 154 демократичними критеріями, тоді як покращень було лише 42.

Нагадаємо, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, які пройшли 6 вересня, зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Більше про вибори у Саксонії-Ангальт читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини