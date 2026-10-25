В Эстонии предупредили о росте радикализации среди подростков

В Эстонии отмечают, что признаки радикализации появляются у всё более молодых людей и уже наблюдаются у 12–13-летних.

Об этом сообщил руководитель группы по предотвращению радикализации Северной префектуры Управления полиции и пограничной службы Партель Прейнвалтс, передаёт ERR, пишет "Европейская правда".

Прейнвалтс отметил, что эта тенденция характерна не только для Эстонии, но и наблюдается во многих западных странах, в частности в Соединённых Штатах.

"С точки зрения развития молодёжи возрастной порог неуклонно снижается – то, что раньше было 15–16 лет, теперь стало 12–13 лет или даже моложе", – сказал он.

Он пояснил, что молодые люди часто развивают чувство принадлежности благодаря совместным мероприятиям, которые, на первый взгляд, могут казаться совершенно не связанными с радикализацией.

Многие из тех, кто присоединяется к группе, могут даже не осознавать, к какой именно группе они присоединились, пока взрослый не объяснит им это.

"К сожалению, основным мотивом является так называемый патриотизм, который довольно быстро превращается в ненависть. Все начинается в Интернете и вскоре переходит в публичное пространство, например, через распространение наклеек и других пропагандистских материалов", – отметил Прейнвалтс.

Он добавил, что под прикрытием патриотизма и любви к своей родине на самом деле часто происходит очернение меньшинств и поиск конфликтов – как в СМИ, так и в публичном пространстве.

Отмечается, что Министерство юстиции в настоящее время реализует проект, направленный на предотвращение рецидивов среди молодежи. Проект призван поощрять и содействовать социальной активности молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, имеющих судимость, поддерживать их способность к самостоятельной жизни, помогать им поступить в учебные заведения, интегрироваться на рынок труда и удержаться там.

В сентябре сообщалось, что согласно исследованию, проведенному в период с 2020 по 2025 год, в странах Европы было зафиксировано 77 случаев ухудшения показателей по 154 демократическим критериям, тогда как улучшений было лишь 42.

Напомним, ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, которые прошли 6 сентября, со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

Подробнее о выборах в Саксонии-Анхальт читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии