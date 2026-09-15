У країнах Європи зафіксували регрес у розвитку демократії

Згідно з дослідженням, проведеним у період з 2020 по 2025 рік, у країнах Європи зафіксували 77 випадків погіршення показників за 154 демократичними критеріями, тоді як покращень було лише 42.

Про це пише Euroactiv з посиланням на дослідження від Міжнародного інституту з питань демократії та підтримки виборів (International IDEA), інформує "Європейська правда".

Понад половина держав регіону зазнали регресу щонайменше за одним із параметрів, йдеться у дослідженні. Найчастіше постраждали громадянські свободи, доступ до правосуддя та чесність виборів.

"Звіт не стверджує, що демократія в цілому в Європі перебуває під загрозою. Натомість він вказує на те, що слабких місць стає дедалі більше, і тенденція не спрямована на постійне поліпшення якості демократії, якого хотіли б бачити багато європейців", – сказав генеральний секретар Інституту Кевін Касас-Замора.

Хоч як і раніше найбільша частка погіршень – 28 – припала на Східну Європу, разом з Росією, решта розподілилася рівномірно: 18 у Центральній Європі, 16 у Південній Європі та 15 у Північній і Західній Європі.

Наприклад, свобода преси погіршилася в Ісландії, Італії та Великій Британії, а свобода слова – у Данії та Німеччині.

Боротьба з корупцією ослабла в Австрії, Литві, Фінляндії, Іспанії та Словаччині. У цих країнах вибори залишаються конкурентними, а демократичні інститути – здебільшого неушкодженими, що частково пояснює, чому загальне погіршення ситуації може бути важче виявити.

Як ідеться у дослідженні, уряди країн намагаються виправдати заходи проти демократії безпековою ситуацією. Наприклад, Німеччина вже давно виправдовує обмеження деяких форм політичного самовираження як частину своїх зусиль щодо запобігання поверненню екстремізму, однак ці заходи, навпаки, дедалі більше розширюються, перетворюючись на більш загальні обмеження політичного самовираження.

Натомість Польща зафіксувала сім покращень – більше, ніж будь-яка інша європейська країна – зокрема у сферах громадянського суспільства, парламенту та незалежності ЗМІ. Чехія також продемонструвала покращення у таких сферах, як незалежність парламенту та судової влади.

Раніше Європарламент схвалив практичні рекомендації для ЄС з протидії зловмисному впливу РФ. Зокрема – закликає допомогти Україні посилити можливості для кібератак.