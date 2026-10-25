У Данії через спалах пташиного грипу знищать десятки тисяч індиків
На данському острові Лолланд зафіксували спалах пташиного грипу, внаслідок якого понад 20 тисяч птахів доведеться знищити.
Про це пише DR із посиланням на дані Данського управління з ветеринарії та харчових продуктів, передає "Європейська правда".
Як зазначається, був підтверджений випадок зараження високопатогенним пташиним грипом у стаді індиків у селі Стоккемарке.
У зв’язку з цим у понеділок, 26 жовтня, доведеться знищити 27 тисяч птахів.
Зазначається, що це вже другий випадок пташиного грипу, виявлений у стаді індиків за тиждень. Крім того, протягом останніх тижнів інфекцію також підхопили кілька диких птахів.
Данське управління з ветеринарії та харчових продуктів наголосило, що люди, які утримують домашню птицю або інших птахів, повинні, особливо в цю пору року, запобігати контакту своїх тварин із дикими птахами.
У квітні Франція повідомила про спалахи високопатогенного пташиного грипу на двох фермах у південно-західній частині країни.
Від епідемії потерпали птахівники по всій Європі – випадки фіксували також у Німеччині, Чехії та інших країнах. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.