Австрія розглядає можливість накласти вето на довгостроковий бюджет ЄС

Австрія висловила готовність заблокувати затвердження трильйонного семирічного бюджету ЄС, назвавши рівень витрат, передбачений проєктом, неприйнятним.

Про це заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер, якого цитує мовник ORF, передає "Європейська правда".

Глава австрійського уряду заявив, що нинішня пропозиція бюджету ЄС є неприйнятною для Відня.

"Для Австрії існує межа терпимості. Якщо цю межу буде перевищено, я не дам своєї згоди", – заявив Штокер. Де саме пролягає ця межа, канцлер не уточнив.

Як наголосив глава уряду, "чисті платники" – ті країни, хто вносить до бюджету ЄС більше, ніж отримує з нього, – не дадуть згоди на невигідну угоду.

"Зрештою, компроміс має бути, але не за будь-яку ціну. Як "чисті платники", Німеччина, Австрія та кілька інших країн не обов’язково потребують швидкого укладення угоди", – зазначив австрійський канцлер.

Він відкинув вимогу Європейської комісії щодо створення 2 500 додаткових посад в інституціях ЄС як абсолютно неадекватну та відірвану від реальності. Натомість він закликав до скорочення штату в Брюсселі.

Австрія, яка входить до так званої групи шести "ощадливих" країн, прагне докорінного скорочення на кілька сотень мільярдів євро у проєкті бюджету ЄС на період 2028–2034 років, що становить майже 2 трлн євро, та виступає за модернізацію бюджету з акцентом на конкурентоспроможність, безпеку та оборону.

"Позиції все ще дуже далекі одна від одної", – зазначив Штокер, маючи на увазі протилежний табір із 17 країн, так званих "Друзів згуртованості", які відмовляються від скорочень загального обсягу бюджету та прагнуть, щоб фінансування традиційних напрямків політики, зокрема сільського господарства та згуртованості, залишилося без змін.

Нагадаємо, 10 жовтня Ірландія, яка головує у Раді ЄС, представила новий компромісний проєкт багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки обсягом близько 1,83 трлн євро, що приблизно на 30% більше за чинний семирічний бюджет блоку.

Як повідомляла "Європейська правда", у вересні 2026 року лідери цих шести країн направили прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в ЄС, Міхолу Мартіну та президенту Європейської ради Антоніу Кошті спільного листа з вимогою скоротити новий семирічний бюджет ЄС на кілька сотень мільярдів євро.

В ЄС прагнуть досягти угоди щодо бюджету до кінця року, щоб низка національних виборів у країнах-членах, запланованих на 2027 рік, не завадила переговорам.