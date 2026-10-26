Австрия рассматривает возможность наложить вето на долгосрочный бюджет ЕС

Австрия выразила готовность заблокировать утверждение триллионного семилетнего бюджета ЕС, назвав уровень расходов, предусмотренный проектом, неприемлемым.

Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер, которого цитирует телеканал ORF, передает "Европейская правда".

Глава австрийского правительства заявил, что нынешнее предложение по бюджету ЕС неприемлемо для Вены.

"Для Австрии существует предел терпимости. Если этот предел будет превышен, я не дам своего согласия", – заявил Штокер. Где именно пролегает этот предел, канцлер не уточнил.

Как подчеркнул глава правительства, "чистые плательщики" – те страны, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают из него, – не дадут согласия на невыгодную сделку.

"В конечном итоге компромисс должен быть, но не любой ценой. Как "чистые плательщики", Германия, Австрия и несколько других стран не обязательно нуждаются в скорейшем заключении соглашения", – отметил австрийский канцлер.

Он отверг требование Европейской комиссии о создании 2 500 дополнительных должностей в институтах ЕС как абсолютно неадекватное и оторванное от реальности. Вместо этого он призвал к сокращению штата в Брюсселе.

Австрия, входящая в так называемую группу шести "экономных" стран, стремится к радикальному сокращению на несколько сотен миллиардов евро в проекте бюджета ЕС на период 2028–2034 годов, который составляет почти 2 трлн евро, и выступает за модернизацию бюджета с акцентом на конкурентоспособность, безопасность и оборону.

"Позиции по-прежнему очень далеки друг от друга", – отметил Штокер, имея в виду противоположный лагерь из 17 стран, так называемых "Друзей сплочённости", которые отказываются от сокращений общего объёма бюджета и стремятся к тому, чтобы финансирование традиционных направлений политики, в частности сельского хозяйства и сплочённости, осталось без изменений.

Напомним, 10 октября Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, представила новый компромиссный проект многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы объемом около 1,83 трлн евро, что примерно на 30% больше действующего семилетнего бюджета блока.

Как сообщала "Европейская правда", в сентябре 2026 года лидеры этих шести стран направили премьер-министру Ирландии, председательствующей в ЕС, Михолу Мартину и президенту Европейского совета Антониу Коште совместное письмо с требованием сократить новый семилетний бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

В ЕС стремятся достичь соглашения по бюджету до конца года, чтобы ряд национальных выборов в странах-членах, запланированных на 2027 год, не помешал переговорам.