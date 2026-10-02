ЗМІ: 17 країн ЄС виступають проти скорочення семирічного бюджету Союзу

Сімнадцять урядів країн ЄС публічно висловили застереження щодо скорочення видатків на сільське господарство та регіональні виплати в наступному семирічному бюджеті.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

У листі, підписаному 2 жовтня, зокрема, Італією, Іспанією та Польщею, йдеться про тиск на Ірландію, яка зараз головує в Раді ЄС, з метою збереження без змін майже 900 млрд євро видатків у майбутньому проєкті бюджету, який, як очікується, буде представлений наступного тижня.

Це створює напруженість у відносинах із конкурентною групою з шести країн на чолі з Німеччиною, яка на початку цього тижня у спільному листі знову закликала до скорочення видатків на кілька сотень мільярдів євро по всіх напрямках.

"Тому ми вважаємо, що загальне фінансування політики згуртованості та Спільної сільськогосподарської політики має бути збережене в наступній багаторічній фінансовій рамці", – написали сімнадцять країн у листі до прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна.

Серед підписантів – Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія та Іспанія.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Румунії Нікушор Дан координували цю ініціативу і проведуть неформальну зустріч представників цих країн у кулуарах наступного засідання Європейської ради 15 та 16 жовтня.

Багаторічна фінансова рамка (MFF) фінансує все – від субсидій фермерам до допомоги на розвиток – і є предметом одних із найскладніших переговорів у Брюсселі. У 2025 році Європейська комісія запропонувала бюджет у розмірі майже 2 трлн євро на період 2028–2034 років і перерозподілила сотні мільярдів з сільського господарства та регіональних виплат, відомих як політика згуртування, на нові пріоритети, такі як оборона та конкурентоспроможність.

Так звана група "Друзі згуртованості" попередила, що подальше скорочення видатків на сільське господарство та політику згуртованості "лише послабить бюджет і може підірвати громадську підтримку європейського проєкту".

Переговорний документ Ірландії визначить рамки обговорень між 27 лідерами ЄС під час саміту в Брюсселі в жовтні. Уряди країн ЄС поспішають досягти остаточної угоди між собою до кінця року, перш ніж національні вибори у Франції, Польщі та Італії можуть зірвати переговори.

Одне з найчутливіших питань стосується запровадження нових загальноєвропейських податків для фінансування бюджету. Європейська комісія запропонувала п’ять нових таких зборів, які, за оцінками, принесуть 66 млрд євро на рік.

Цей податковий пакет активно підтримує Франція, проте окремі пропозиції викликали спротив з боку кількох національних урядів, які побоюються, що ці збори непропорційно сильно вплинуть саме на них.

У листі 17 країн зазначили, що нові власні ресурси "мають бути справжніми, справедливими, простими та нерегресивними".

Щоб створити більше простору для маневру, вони також знову закликали відстрочити погашення боргів, накопичених у період пандемії COVID-19, які, за оцінками, становитимуть 25 млрд євро на рік, та виступили проти бюджетних знижок для заможніших країн.

Раніше йшлося, що Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія та Австрія у своєму спільному листі закликали ЄС суттєво стримати зростання видатків у наступному бюджеті, тобто у фінансовій рамці на 2028–2034 роки.

Нагадаємо, Україна попросила ЄС знайти додатково 1,1 млрд євро для експорту врожаю.