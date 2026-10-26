Сибіга зустрінеться з главами МЗС Норвегії і Фінляндії, щоб обговорити підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відвідають Гельсінкі, де проведуть тристоронню зустріч з главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен у вівторок, 27 жовтня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Фінляндії.

Зокрема, Валтонен і Сибіга обговорять двосторонні відносини між країнами, підтримку України з боку Фінляндії та шлях України до членства в Європейському Союзі.

"Боротьба України проти загарбницької війни Росії – це боротьба за безпеку всієї Європи. Ми щойно суттєво збільшили нашу підтримку Україні, яка готується до важкої зими. Тісні відносини між нашими країнами зміцнюються також завдяки співпраці підприємств", – зазначає Валтонен.

Під час зустрічі міністри закордонних справ Валтонен, Сибіга та Ейде обговорять ситуацію з мирним процесом та завершенням війни. А також – підтримку України та продовження міжнародного тиску на Росію.

Міністри закордонних справ візьмуть участь у засіданні Ради міністрів північних країн, яке відбудеться в Гельсінкі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо домовилися залучити додаткове фінансування на будівництво укриттів в Україні у межах угоди між державами.

А раніше, під час зустрічі 22 жовтня, Петтері Орпо оголосив про додаткову енергетичну підтримку Україні в 5 млн євро.