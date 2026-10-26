Сибига встретится с главами МИД Норвегии и Финляндии, чтобы обсудить поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде посетят Хельсинки, где во вторник, 27 октября, проведут трехстороннюю встречу с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Финляндии.

В частности, Валтонен и Сибига обсудят двусторонние отношения между странами, поддержку Украины со стороны Финляндии и путь Украины к членству в Европейском Союзе.

"Борьба Украины против агрессивной войны России – это борьба за безопасность всей Европы. Мы только что существенно увеличили нашу поддержку Украины, которая готовится к тяжелой зиме. Тесные отношения между нашими странами укрепляются также благодаря сотрудничеству предприятий", – отмечает Валтонен.

В ходе встречи министры Валтонен, Сибига и Эйде обсудят ситуацию с мирным процессом и завершением войны, а также поддержку Украины и продолжение международного давления на Россию.

Министры иностранных дел примут участие в заседании Совета министров северных стран, которое состоится в Хельсинки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо договорились привлечь дополнительное финансирование на строительство укрытий в Украине в рамках соглашения между государствами.

А ранее, во время встречи 22 октября, Петтери Орпо объявил о дополнительной энергетической поддержке Украине в размере 5 млн евро.