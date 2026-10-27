ЗМІ: у ЄС хочуть реформувати прикордонне агентство із посиленням його ролі у депортаціях

Європейська комісія планує оприлюднити план реорганізації прикордонного агентства ЄС Frontex, у межах якої його перетворять на повноцінне "Європейське агентство з питань повернення".

Про це Politico повідомили два посадовці ЄС, передає "Європейська правда".

Законодавча пропозиція, яку оприлюднять у вівторок, 27 жовтня, зосередиться на трьох ключових напрямках Frontex:

посиленні його ролі у депортаціях;

покращенні здатності передбачати та реагувати на прикордонні кризи;

збільшенні його оперативного потенціалу без залучення прикордонників з інших країн.

За словами посадовців, в основі реформи лежить прагнення надати Frontex набагато більш значущу роль у репатріації осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС, включаючи нові повноваження щодо проведення операцій з репатріації за межами території ЄС.

Втім, депортації – це лише частина загальної картини. Співрозмовники зазначили, що Єврокомісія також прагне перетворити Frontex на силу, здатну втручатися у надзвичайні ситуації на кордонах протягом 24 годин.

Раніше ЗМІ писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до європейських лідерів із закликом вжити низку заходів для протидії нелегальній міграції.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.