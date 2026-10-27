СМИ: в ЕС намерены реформировать пограничное агентство, усилив его роль в депортациях

Европейская комиссия планирует обнародовать план реорганизации пограничного агентства ЕС Frontex, в рамках которого оно будет преобразовано в полноценное "Европейское агентство по вопросам возвращения".

Об этом Politico сообщили два чиновника ЕС, передает "Европейская правда".

Законодательное предложение, которое будет обнародовано во вторник, 27 октября, сосредоточится на трёх ключевых направлениях деятельности Frontex:

усилении его роли в депортациях;

улучшении способности прогнозировать и реагировать на пограничные кризисы;

увеличении его оперативного потенциала без привлечения пограничников из других стран.

По словам чиновников, в основе реформы лежит стремление предоставить Frontex гораздо более значимую роль в репатриации лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС, включая новые полномочия по проведению операций по репатриации за пределами территории ЕС.

Впрочем, депортации – это лишь часть общей картины. Собеседники отметили, что Еврокомиссия также стремится превратить Frontex в силу, способную реагировать на чрезвычайные ситуации на границах в течение 24 часов.

Ранее СМИ писали, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к европейским лидерам с призывом принять ряд мер для противодействия нелегальной миграции.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.