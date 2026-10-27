Країни-члени ЄС досягли згоди щодо реформи Спільної сільськогосподарської політики

У понеділок, 26 жовтня, міністри сільського господарства країн ЄС досягли угоди щодо майбутньої Спільної сільськогосподарської політики (ССП), реалізація якої залежатиме від переговорів щодо бюджету Європейського Союзу.

Про це пише Le Soir, повідомляє "Європейська правда".

У Люксембурзі міністри одноголосно ухвалили спільну позицію щодо реформи Спільної сільськогосподарської політики після 2027 року, яка має збігатися з новим багаторічним бюджетом ЄС (2028–2034). На цій основі держави-члени відтепер вестимуть переговори з Європейським парламентом. Адже для того, щоб реформа набула чинності, її повинні схвалити на однакових умовах як країни ЄС, так і євродепутати.

"Досягнута сьогодні угода є важливим кроком для того, щоб Спільна сільськогосподарська політика й надалі приносила користь фермерам, підтримувала сільські громади та забезпечувала продовольчу безпеку всіх європейців", – заявив міністр сільського господарства, продовольства та морського господарства Ірландії Мартін Хейдон.

Реформа, зокрема, спрямована на надання допомоги фермерам, а також молодим людям, які лише починають займатися сільським господарством. Однак нові правила будуть уточнені після затвердження бюджету ССП.

Наразі фінансування Спільної сільськогосподарської політики як і раніше планується на рівні близько 300 мільярдів євро, що нижче за 387 мільярдів євро попередньої ССП.

Європейська комісія пояснює, що державам будуть надані додаткові кошти для підтримки сільського господарства, а її президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла достроково виділити 45 мільярдів євро вже з 2028 року для підтримки сільськогосподарського сектору.

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.

Водночас Австрія висловила готовність заблокувати затвердження трильйонного семирічного бюджету ЄС, назвавши рівень витрат, передбачений проєктом, неприйнятним.