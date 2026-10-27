Страны-члены ЕС достигли соглашения о реформе Общей сельскохозяйственной политики

В понедельник, 26 октября, министры сельского хозяйства стран ЕС достигли соглашения о будущей Общей сельскохозяйственной политике (ОСП), реализация которой будет зависеть от переговоров по бюджету Европейского Союза.

Об этом пишет Le Soir, сообщает "Европейская правда".

В Люксембурге министры единогласно утвердили общую позицию по реформе Общей сельскохозяйственной политики после 2027 года, которая должна совпадать с новым многолетним бюджетом ЕС (2028–2034). На этой основе государства-члены отныне будут вести переговоры с Европейским парламентом. Ведь для того, чтобы реформа вступила в силу, её должны одобрить на одинаковых условиях как страны ЕС, так и евродепутаты.

"Достигнутое сегодня соглашение является важным шагом для того, чтобы Общая сельскохозяйственная политика и в дальнейшем приносила пользу фермерам, поддерживала сельские общины и обеспечивала продовольственную безопасность всех европейцев", – заявил министр сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства Ирландии Мартин Хейдон.

Реформа, в частности, направлена на сосредоточение помощи фермерам, а также молодым людям, которые только начинают заниматься сельским хозяйством. Однако новые правила будут уточнены после утверждения бюджета ОСП.

В настоящее время финансирование Общей сельскохозяйственной политики по-прежнему планируется на уровне около 300 миллиардов евро, что ниже 387 миллиардов евро предыдущей ОСП.

Европейская комиссия поясняет, что государствам будут предоставлены дополнительные средства для поддержки сельского хозяйства, а её президент Урсула фон дер Ляйен пообещала досрочно выделить 45 миллиардов евро уже с 2028 года для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Напомним, ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.

В то же время Австрия выразила готовность заблокировать утверждение триллионного семилетнего бюджета ЕС, назвав уровень расходов, предусмотренный проектом, неприемлемым.